الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال

نهى عابدين
نهى عابدين

 تعاقدت الفنانة نهى عابدين على المشاركة في مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، وتلعب خلال أحداثه شخصية زوجته التي تقف بجانبه في الأزمة التي يمر بها.

ويبدأ الفنان محمد هنيدي تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" منتصف الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم التصوير داخل أحد الديكورات الرئيسة للعمل، ومن المقرر أن تجمعه المشاهد الأولى بالفنان محمود حافظ الذى يشاركه في العمل.

 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.


ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهى عابدين شهادة معاملة اطفال محمد هنيدي أبرز مسلسلات رمضان 2025 أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 اخبتر الفن

مواد متعلقة

محمد هنيدي يغيب عن الزمن 20 عامًا في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، انقلاب جوي يضرب مصر، قفزة للدولار، صحيفة عبرية ترشح الجولاني لجائزة نوبل

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

لم يشهده منذ شهر، قفزة مفاجئة في سعر الدولار بعد توقعات الفائدة الأمريكية

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

ارتفاع البلطي ومفاجأة سارة عن المكرونة والمرجان، أسعار السمك في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 6.5 جنيه في سوق العبور

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية