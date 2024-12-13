30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، يتزايد الإقبال على شراء المكسرات والحلويات والتسالي في مصر.

وتعتبر هذه الفترة من العام موسمًا رئيسيًا لبيع هذه المنتجات، حيث يفضل الكثيرون الاحتفال بالعام الجديد مع العائلة والأصدقاء، وتزيين موائدهم بأشهى أنواع التسالي والمكسرات.

٣٠٪؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات

تتنوع أسعار المكسرات في الأسواق المصرية، حيث يبلغ سعر كيلو اللب الأبيض ٢٨٠ جنيها، بينما يصل سعر اللب الأسمر السوبر مخصوص إلى ٢٨٠ جنيها للكيلو، واللب الأسمر السوبر العادي بسعر ٢٦٠ جنيها للكيلو.أما اللب السوري حجم جامبو، فيبلغ سعره ١٨٠ جنيها للكيلو.

وتتوفر المكسرات المشكلة بسعر ٧٣٠ جنيها للكيلو، والفستق الإيراني بسعر ٨٨٠ جنيها للكيلو، والفستق الحلبي بسعر ٨٠٠ جنيه للكيلو. كما تتوفر الفواكه المجففة بسعر ٨٠٠ جنيه للكيلو، والمقرمشات الصيني بسعر ٢٨٠ جنيها للكيلو، والمقرمشات الحار الماليزي بسعر ١٦٠ جنيها للكيلو.



بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أنواع مختلفة من السوداني، حيث يبلغ سعر السوداني اللبناني ١٦٠ جنيه للكيلو، والسوداني الحلواني بنفس السعر. أما اللب المقشر بأطعمة مختلفة، فيبلغ سعره ٢٢٠ جنيه للكيلو، والحمص بسعر ١٢٠ جنيها للكيلو، والكاجو بسعر ٧٦٠ جنيها للكيلو. وتتوفر الذرة الإسبانية بالملح بسعر ٢٤٠ جنيها للكيلو، وبطعم الجبنة بسعر ٢٨٠ جنيها للكيلو، واللب الأفغاني بسعر ٢٤٠ جنيها للكيلو.

أسعار الحلويات المصرية

أما بالنسبة للحلويات، فتبدأ أسعار الحلويات المصرية من ١٠٠ جنيه وتصل حتى ٢٢٠ جنيها للكيلو.. بينما تتراوح أسعار الحلويات المستوردة بين ١٦٠ جنيها و٤٠٠ جنيه للكيلو. وتشمل هذه الحلويات النوجا بسعر ١٤٨ جنيها للكيلو، والجيلي بسعر ١٢٠ جنيها للكيلو، والشوكولاته بالكريمة والفراولة بسعر ٢٠٠ جنيه للكيلو، والشوكولاتة بالبسكويت بسعر ١٨٠ جنيها، والشوكولاتة الترافل بسعر ٢٠٠ جنيه.



كما تتوفر الكاندي المستوردة بسعر ٢٨٠ جنيها، والسوداني بالشوكولاته بسعر ١٨٠ جنيها للكيلو، والسوداني دلع هوانم بالسمسم بسعر ١٨٠ جنيها.

وتتوفر أيضًا بونبوني التوفي المستورد بسعر ٢٨٠ جنيها، وبونبون الكراميل والفانيليا المستوردة بسعر ٣٢٠ جنيها للكيلو، والشوكولاتة المستوردة بسعر ٤٠٠ جنيه للكيلو، وبونبون الفواكه المستورد بسعر ٢٨٠ جنيها، والشوكولاته بالمكسرات بسعر ٤٠٠ جنيه للكيلو.

يوضح “أحمد” صاحب مقلة بالدقي لعدسة “فيتو”، أن الاقبال علي الشراء يتزايد باقتراب نهاية العام لكن مع زيادة الأسعار أصبحت كميات الشراء لكل فرد اقل من ذي قبل.

وتعد هذه الأسعار مرجعًا مهمًا للمستهلكين الذين يخططون للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث يمكنهم اختيار ما يناسبهم من أنواع التسالي والمكسرات والحلويات وفقًا لميزانياتهم وتفضيلاتهم الشخصية.

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