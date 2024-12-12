الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أكدت الأمم المتحدة، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن هناك 1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 

ارتفاع كبير في أسعار السلع 

وأشارت تقارير إعلامية إلى ارتفاع أسعار السلع مثل الخبز إلى أعلى المستويات، واصطف السوريون في دمشق أمام المخابز للحصول على بضع أرغفة.

 

ارتفاع أسعار الخبز في سوريا

وأكدت التقارير أنه مع سقوط نظام الأسد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز بـ دمشق.

 

توغل إسرائيل بالمنطقة العازلة بسوريا

وزعم مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن إسرائيل رأت تهديدات من سوريا بعد سقوط  بشار الأسد وتصرفت بناء على ذلك.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عقد مساء اليوم أن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بسوريا منطقي ومتوافق مع حق الدفاع عن النفس، حسب زعمه.

 

الوضع في سوريا خطير وينذر يالتقسيم

ولفت إلى أن استهداف إسرائيل للأسلحة الإستراتيجية في سوريا جزء من العمل لتكون هناك مرحلة انتقالية سلسة، مشيرًا إلى إجراء واشنطن مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا.

وتابع: نعتقد أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا ستكون مؤقتة، ونجري محادثات جادة ومكثفة مع تركيا بشأن سوريا.

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البيت الأبيض: الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة

واستكمل: نعتقد أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا ستكون مؤقتة، ونجري محادثات جادة ومكثفة مع تركيا بشأن سوريا.

وأكد أن الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة أو ظهور جماعات معادية لإسرائيل.

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سوريا بشار الأسد الأمم المتحدة سقوط نظام بشار الأسد دمشق إسرائيل

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