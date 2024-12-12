الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن إسرائيل رأت تهديدات من سوريا بعد سقوط  بشار الأسد وتصرفت بناء على ذلك.

توغل إسرائيل بالمنطقة العازلة بسوريا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عقد مساء اليوم أن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بسوريا منطقي ومتوافق مع حق الدفاع عن النفس، حسب زعمه.

ولفت، إلى أن استهداف إسرائيل للأسلحة الاستراتيجية في سوريا جزء من العمل لتكون هناك مرحلة انتقالية سلسة، مشيرًا إلى إجراء واشنطن مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا.
 

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات يصلان إلى سوريا

وتابع: نعتقد أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا ستكون مؤقتة، ونجري محادثات جادة ومكثفة مع تركيا بشأن سوريا.

الوضع في سوريا خطير وينذر يالتقسيم

وأكد: أن الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة أو ظهور جماعات معادية لإسرائيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض إسرائيل سوريا بشار الأسد تقسيم سوريا المنطقة العازلة بسوريا

مواد متعلقة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات يصلان إلى سوريا

فرنسا تدعم عملية انتقال سياسي سلمي وممثل للجميع في سوريا

وماذا بعد سوريا؟!

الأكثر قراءة

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان الأوضاع في سوريا وسبل استعادة الأمن والاستقرار

تفاصيل توفير 4 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية، وخطوات التقديم

منوعات

المزيد

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية