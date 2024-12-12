البيت الأبيض: الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة

زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن إسرائيل رأت تهديدات من سوريا بعد سقوط بشار الأسد وتصرفت بناء على ذلك.

توغل إسرائيل بالمنطقة العازلة بسوريا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عقد مساء اليوم أن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بسوريا منطقي ومتوافق مع حق الدفاع عن النفس، حسب زعمه.

ولفت، إلى أن استهداف إسرائيل للأسلحة الاستراتيجية في سوريا جزء من العمل لتكون هناك مرحلة انتقالية سلسة، مشيرًا إلى إجراء واشنطن مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا.



وتابع: نعتقد أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا ستكون مؤقتة، ونجري محادثات جادة ومكثفة مع تركيا بشأن سوريا.

الوضع في سوريا خطير وينذر يالتقسيم

وأكد: أن الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة أو ظهور جماعات معادية لإسرائيل.

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