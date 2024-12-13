وزارة الأوقاف تطلق اليوم الفعالية الكبرى "لقاء الجمعة للأطفال"

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م الفعالية الكبرى “لقاء الجمعة للأطفال” من مسجد الخليل بأطفيح - محافظة الجيزة، في إطار حرصها على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال.

الفعالية الكبرى «لقاء الجمعة للأطفال»

تستهدف الفعالية تعزيز وعي الأطفال وتوجيههم نحو بناء شخصية سوية قادرة على أن تسهم في خدمة الوطن والمجتمع، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

يشارك في اللقاء الكاتب وليد كمال، عضو اتحاد الكتاب المصري؛ ليقدم رؤية ثقافية مميزة للأطفال، وتدير اللقاء الدكتورة هدى حميد، مسؤول ملف الطفل بالوزارة - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

يعقب اللقاء عرض تربوي بالعرائس، يهدف إلى غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال بأسلوب ممتع وجاذب. تأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الوزارة في الاهتمام بالنشء وتوجيههم نحو الفكر المستنير والبناء السليم.

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