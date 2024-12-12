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أخبار مصر

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة

المتسابقةَ سعاد رجب
المتسابقةَ سعاد رجب المزين
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 نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها، المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة، السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، وذلك بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا رادّ لقضائه، وبعقول مسلِّمة بحكمة الرحيم الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء.

وزارة الأوقاف تنعى إحدى متسابقي النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وقالت الوزارة إن الألسنة تلهج بالدعاء لهما أن يجعلهما الله من المقربين، وأن تغشاهما ملائكة الرحمة بروح وريحان، وأن يُسكنهما اللهُ نعيمَ الجنان، وأن يلهم ذويهما من الأقارب وأهل القرآن الصبرَ والسلوان.

 ووجه الأزهري بصرف منحة عاجلة قيمتها ٢٥ ألف جنيه مصري للأسرة المحتسبة، سائلًا العليّ القدير أن يجمع الفقيدتين بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.

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