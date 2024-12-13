وفد صيني يزور المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

استقبلت مدينة 6 أكتوبر الجديدة وفدًا صينيًا رفيع المستوى لاستعراض تقدم أعمال المرافق والطرق في المنطقة الصناعية المخصصة للمطورين الصناعيين.



كان في استقبال الوفد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، والدكتور المهندس رزق محمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس حازم إبراهيم، مدير إدارة الطرق، والمهندس محمد حسن، مدير إدارة المرافق.



وخلال الزيارة، قدّم المهندس عبدالمقصود عرضًا شاملًا عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية، التي تمتد على مساحة ١١ الف فدان. وجرى تخصيص حوالي 7 آلاف فدان من هذه الأراضي، بعائد استثماري وصل إلى 20 مليار جنيه.



وتأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، تشجيع الصناعة المحلية، وتقليل فجوة الاستيراد، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنية.

وتضم المنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة كبرى الشركات الصناعية والمطورين مثل بولاريس، السويدي، الجيوشي، بليس مابرز، مجموعة التنمية الصناعية، وجمعية الصناعات الصغيرة.

استلام الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاضر استلام الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، والتى تم تقنين أوضاعها، لمستحقيها، وذلك فى احتفالية تم تنظيمها بجهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليمه اليوم لمحاضر استلام الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، لمستحقيها، قائلًا: نعلن اليوم عن بداية حياة جديدة وحياة كريمة لأهالينا أصحاب التواجدات فى الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة، حيث يتسلمون محاضر استلام أراضيهم فى مجتمعات حضارية مخططة ومكتملة المرافق والخدمات.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، أولت اهتمامًا كبيرًا لملف تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، لتحويل تلك المناطق من العشوائية إلى مناطق حضارية تحقق جودة الحياة، وتوفر حياة كريمة لساكنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التى واجهت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها فى وضع المخططات التفصيلية لتوفير مختلف المرافق والخدمات لأصحاب الأراضى المضافة، وتحقيق حياة كريمة لهم.

واستعرض الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الموقف الحالي لدراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدينة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، مشيرًا إلى حجم الجهد المبذول في دراسة ملفات تقنين أوضاع تلك الأراضي، وكذا تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بها.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل أبراج الكهرباء الهوائية خارج حدود قطع أراضي بيت الوطن بمنطقة شمال الرحاب جنوب طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، والتي كانت تعوق تسليم قطع الأراضي، وأصبحت قطع الأراضي جاهزة للاستلام.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال مشروع تحويل الخطوط الكهربائية (جهد ٢٢٠ ك.ف / وجهد ٦٦ ك.ف) الواقعة بقطع الأرضي شمال الرحاب، إلى كابلات أرضية خارج حدود قطع الأراضى الاستثمارية مع إزالة جميع الأبراج الهوائية التي كانت موجودة بقطع الأراضي.

وأضاف الغيطي، أنه يجب على حائزي قطع الأراضي بالمنطقة المذكورة سرعة إنهاء إجراءات الاستلام مع البدء فى البناء.

رفع الكفاءة بالمناطق الصناعية في بني سويف الجديدة والعاشر والعبور

كما أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقًا لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين بالمدينة.



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