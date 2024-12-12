الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد، أصغر موهبة في ArabsGotTalent تشعل المسرح بحركاتها ورقصها

نيللي هيثم متسابقة
نيللي هيثم متسابقة Arabs Got Talent، فيتو

ArabsGotTalent، أشعلت المتسابقة نيللي هيثم، أصغر متسابقة ببرنامج ArabsGotTalent، المسرح بحركاتها ورقصها وأدائها الرائع.

 

مستقبل باهر ينتظر نيللي هيثم

وأشاد  باسم يوسف، بما قدمته نيللي هيثم خلال العرض الراقص، مؤكدًا أنها موهبة كبيرة وسيكون لها مستقبل باهر.

نيللي هيثم، فيتو
نيللي هيثم، فيتو
https://x.com/i/status/1867297366463730012

 

تعليق علي جابر ونجوى كرم

وعلق علي جابر، على أداء نيللي هيثم، واصفًا إياها بالموهبة المتفجرة التي ينتظرها مستقبل، لتعلق نجوى كرم، قائلة: هي موهبة الحاضر والمستقبل.

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برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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