الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع البلطي ومفاجأة سارة عن المكرونة والمرجان، أسعار السمك في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 13  ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

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أسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بارتفاع  10 جنيهات عن سعره السابق.

 

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أسعار السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 95  جنيها للكيلو، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 95 جنيها للكيلو، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

 

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اسعار السمك اليوم

 

أسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  5. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

 

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اسعار السمك اليوم، فيتو

 

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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