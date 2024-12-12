مدبولي يوجه بوضع ضوابط قانونية جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالمواني

سيارات ذوي الهمم، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع عدد من المسئولين، المقترحات والضوابط القانونية الجديدة لضمان الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المتوقفة في المواني.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الضوابط الجديدة تهدف إلى التأكد من وصول السيارات للمستحقين فقط، ومنع استفادة غير المستحقين أو التربح غير المشروع من هذه السيارات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة التوافق على هذه الضوابط حتى يتم تنفيذها بشكل عاجل، لضمان عدم استغلال المزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من المواطنين.

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