تربح غير مشروع، الحكومة ترصد سيارات لذوي الهمم استوردها مستفيدون من "تكافل وكرامة"

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم، أن الحصر الذي أجرته الوزارة كشف عن وجود عدد كبير من السيارات المستوردة المتوقفة حاليًا في المواني، استوردها أشخاص يحصلون على معاش "تكافل وكرامة".

وأوضحت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص، بحكم حصولهم على المعاش، ليس لديهم القدرة المالية على شراء سيارة، مما يؤكد وجود تربح غير مشروع من السيارات المخصصة لذوي الهمم، وهو ما يستوجب تطبيق ضوابط صارمة لضمان استفادة المستحقين فقط من هذه المزايا.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة التوافق على الضوابط الجديدة التي تكفل الإفراج عن السيارات المستحقة فقط، لمنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المشروعة من المميزات التي توفرها الدولة لذوي الهمم.

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