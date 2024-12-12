الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية في النزهة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة بطمس لوحاتها بالنزهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
 

القبض على قائد سيارة بطمس لوحاتها بالنزهة 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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أجهزة وزارة الداخلية بدائرة قسم شرطة النزهة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول دائرة قسم شرطة النزهة قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة النزهة

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