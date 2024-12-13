أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والبصل وانخفاض كبير في الملوخية والخيار

أسعار الخضار اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الخضروات اليوم

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 12 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو بسلة من 20 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

اسعار الخضار

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الخميس

وعن سعر الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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