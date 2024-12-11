الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، الليمون والكوسة يواصلان الارتفاع في سوق العبور

اسعار الخضروات اليوم،
اسعار الخضروات اليوم، فيتو

 

أسعار الخضار اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضروات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه،.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

 

 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 8 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
اسعاغر الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من  10 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
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اسعار الخضروات اليوم، فيتو

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
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سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 27 جنيهًا إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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