الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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حوادث

الداخلية تحذر قائدى السيارات من الشبورة المائية وتضع إرشادات القيادة الآمنة

الشبورة المائية
الشبورة المائية

حذرت أجهزة وزارة الداخلية ، قائدى السيارات من الشبورة المائية على الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات حرصًا على سلامتهم.

 

الداخلية تحذر قائدى السيارات من الشبورة المائية وتضع الوصايا العشر 

 

ونصحت أجهزة الأمن، قائدى المركبات على كافة الطرق حرصًا على سلامة يرجى اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الشبورة المائية:

 

الوصايا العشر للقيادة الآمنة بالطرق 

 

(خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ الساعة – إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض - استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة - استخدام أنوار الشبورة - فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة - استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة - استخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك - الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال – مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك – الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظًا على سلامتك).

 

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أجهزة وزارة الداخلية الاجراءات الاحترازية الطرق السريعة الطرق السريعة والصحراوية

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