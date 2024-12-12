الخميس 12 ديسمبر 2024
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تحرير 13 محضرا لمنشآت لعلاج الإدمان بدون ترخيص في العبور

حملة لمراقبة المنشآت
حملة لمراقبة المنشآت بالعبور، فيتو

شنت مديرية الصحة بـالقليوبية  بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة حملة في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة التي تدار بدون ترخيص.

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لجنة لمتابعة المنشآت التي تدار دون ترخيص بالقليوبية 

تم تشكيل لجنة مكونة من إدارة العلاج الحر بـالعبور برئاسة الدكتور سعيد سلامة مسئول العلاج الحر بالعبور وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومى للصحة النفسية.

أسفر المرور على منشآت داخل مدينة القادسية التابعة لإدارة العبور، عن تحرير 13 محضرا لمنشآت خاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان تدار بدون ترخيص، وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكوميه والتراخيص.

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