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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن البرتغالي روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في عقر داره، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وكعادته، قام المدرب البرتغالي بإجراء بعض التعديلات على التشكيلة، التي يبدأ بها الليلة، الثنائي ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي إلى جانب أماد ديالو في خط هجوم مانشستر يونايتد.

بينما يعول أموريم على الثنائي تيريل مالاسيا وديوجو دالوت لشغل الجناحين، وفي الوسط يلعب كاسيميرو بجوار برونو فيرنانديز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، هاري ماجواير، ليني يورو وأنتوني.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: تيريل مالاسيا، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جوشوا زيركزي، أماد ديالو.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يأتي خلفه فيكتوريا بلزن بنفس الرصيد.

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