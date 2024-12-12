من الدوري الكوستاريكي، أموريم يحدد صفقته الأولى مع مانشستر يونايتد

استقر نادي مانشستر يونايتد على أول صفقة محتملة له، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روبن أموريم، قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقة من الدوري الكوستاريكي في مانشستر يونايتد

ووفقًا لإذاعة "توك سبورت"، يجري مانشستر يونايتد محادثات للتعاقد مع دييجو ليون، النجم الشاب لفريق سيرو بورتينيو، الذي يلعب في الدوري الكوستاريكي، وتُقدر قيمته بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

ويقود المفاوضات المدير الفني التقني لليونايتد جايسون ويلكوكس، بعد رحيل دان آشوورث بشكل مفاجئ عن منصب المدير الرياضي عقب خمسة أشهر فقط من توليه المهمة.

ومع ذلك، لن يتمكن ليون، البالغ من العمر 17 عامًا، من الانضمام إلى أولد ترافورد في يناير المقبل، إذ تحظر قواعد الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز التعاقد مع لاعبين أجانب قبل بلوغهم 18 عامًا.

لكن هذه القواعد لا تمنع الأندية من إبرام اتفاقيات مسبقة لضم اللاعبين تحت السن القانونية، ما يتيح لليونايتد حسم الصفقة مبكرًا.

الظهير الأيسر الباراجوياني تألق في الدوري الكوستاريكي الموسم الماضي، حيث خاض 19 مباراة وسجل هدفين، ما جذب أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد الباحثين عن حلول في هذا المركز.

ويعاني يونايتد في الجهة اليسرى بعد إصابة الثنائي لوك شو وتيريل مالاسيا. ورغم عودة شو مؤخرًا من إصابة في ربلة الساق، إلا أنه تعرض لانتكاسة أعادته إلى غرفة العلاج.

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