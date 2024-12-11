الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر أمين يعلق على ظهور الفنانة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري،فيتو
ياسمين صبري،فيتو

فاجئ الإعلامى تامر أمين، جمهوره ومتابعيه بالتعليق على ظهور الفنانة ياسمين صبرى فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى والذى لفت انظار الجميع.

 

في هذا السياق، قال تامر أمين خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، أن أشطر ما فى ياسمين صبرى بعيدا عن الفن أنها مبدعة فى تسويق نفسها كعلامة تجارية “براند” حتى أنها سبقت كل فنانات جيلها، معقبا:" كل الشركات بتجرى وراها وتتسابق للتعاقد معها".

وأضاف تامر أمين قائلا:" هقول سر مخلينى مبسوط بياسمين بخلاف ذكائها فى التسويق لنفسها كعلامة تجارية عمرها ما لجأت للرخص والابتذال ولا لبست فستان فاضح، ولا لبست حاجة من غير بطانة ولا ابرزت مفاتنها بشكل فاضح".

 

على الجانب الأخر، اقتربت الفنانة ياسمين صبري من الانتهاء من تصوير جميع أحداث دورها في فيلم “الأرض السوداء” الذي تشارك بطولته مع النجم كريم عبدالعزيز، ويتم تصوير بعض مشاهد العمل حاليًّا بالجونة.

وتلعب ياسمين صبري خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعشق الغوص، وتحصل على كورسات مكثفة إلى أن تصبح من أهم الغواصين، وتتعرف على كريم عبد العزيز في إحدى الحفلات، ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك في إطار تشويقى لايت.

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "الأرض السوداء "كيميت" بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بالتزامن مع عيد الأضحى ٢٠٢٥. 

 

ويأتي فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

واشتمل تصوير مشاهد الفيلم على التصوير الخارجي بين مصر، إسبانيا، إيطاليا وتركيا.

 

آخر أفلام ياسمين صبري 

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري في عالم السينما فيلم “أبو نسب”، الفيلم بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي تامر أمين البحر الأحمر السينمائي الفنانة ياسمين صبري البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مواد متعلقة

تصوير مسلسل ضل حيطة بدون ياسمين صبري

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

الأكثر قراءة

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة

الكهرباء تعلن إيقاف شحن العدادات مسبقة الدفع في هذا الموعد

أردوغان يعلن عن مصالحة تاريخية بين إثيوبيا والصومال

هل يعود بشار الأسد مجددا لحكم سوريا، قراءة فى سيناريو مفاجئ محتمل حدوثه

الرئيس السيسي يتمني الشفاء العاجل لملك المغرب

انتصاران و3 هزائم، تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك قبل مباراة باتشوكا

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو)

منوعات

المزيد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

كاتي نيكولز: كيت عامل أساس لتقريب هاري من العائلة المالكة في بريطانيا

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته باستجابة الدعاء

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية