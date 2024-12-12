الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيسة مدينة السنطة تتابع أعمال رصف شارع الجمهورية (صور)

رئيسة مدينة السنطة
رئيسة مدينة السنطة تتابع أعمال رصف شارع الجمهورية

تابعت الدكتورة "منى صالح" رئيسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، أعمال رصف شارع الجمهورية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم تنفيذ أعمال الدمك والصنفرة الأخيرة تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت.

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تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكدت رئيسة مدينة السنطة على اهتمامها البالغ بعملية رصف شوارع المدينة، مشيرة إلى أن ذلك يعد جزءًا أساسيًا من تطوير القطاع الحيوي للمدينة، والذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيارات ميدانية مباشرة

وأضافت رئيسة مدينة السنطة أن المشروعات التي يتم تنفيذها يتم متابعتها بصفة دورية، من خلال زيارات ميدانية مباشرة، لضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

الالتزام التام بالمواصفات الفنية

وشددت رئيس مدينة السنطة علي ضرورة استخدام مواد عالية الجودة مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية أثناء عمليات الرصف لضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.

 

 

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