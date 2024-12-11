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أخبار مصر

موجة برد قارس تضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 -12- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأربعاء 11- 12- 2024 بوادي النطرون

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حالة الطقس ليلا فى شمال وجنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة، ويصل ارتفاع الامواج من 0.5:1 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى  13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 23

بنها: الصغرى 12 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 07   والعظمى 20

كاترين: الصغرى 02 والعظمى 19

بورسعيد: الصغرى 16 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية: الصغرى 09 والعظمى  23

السويس: الصغرى 10 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 26

الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 09  والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 08 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 07 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 08 والعظمى 24

سوهاج: الصغرى  10 والعظمى 25

الأقصر: الصغرى 8 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 29


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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