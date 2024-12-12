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أخبار مصر

جبران يستعرض جهود تطوير منظومة التدريب ومواجهة الهجرة غير الشرعية

وزير العمل محمد جبران،
وزير العمل محمد جبران، فيتو
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استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك للبحث والتنسيق في الملفات المشتركة.

ورحب الوزير بمسئولة الأمم المتحدة، مُستعرضًا الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات العمل، خاصة تشريعات العمل، ومن أهمها مشروع قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وتعزيز علاقات العمل، موضحًا الحوار الاجتماعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية،بحضور منظمة العمل الدولية،وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في مجالات "الرقمنة"، وتطوير منظومات: التدريب المهني من أجل التشغيل، وتمكين المرأة إقتصاديًا،والسلامة والصحة المهنية، من أجل بيئة عمل لائقة، و"التحول الرقمي" لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

الاتفاقية الدولية للعمل البحري

من جانبها هنأت إيلينا بانوفا، وزير العمل على توليه حقيبة وزارة العمل،وأوضحت أنها مسئولة عن كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مصر،وأشادت بجهود الوزارة في عددِ من الملفات منها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري، والانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية، لتبادل الخبرات في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية. 

تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي

كما أشادت بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي شهد مناقشات مشروع قانون العمل،وثَمنتّ  جهود الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة في:الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة للوزارة، وكذلك دور الوزارة في مواجهة تحديات تغيير المناخ على الوظائف وفرص العمل.

الحد من الهجرة غير الشرعية

كما أشادت بالخطوات الحالية في سياسات الحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك إعداد مسودة لمشروع العمالة المنزلية،وتطوير منظومة التدريب المهني واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وشارك في اللقاء السفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، وريهام مدبولي مسؤول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر.

ومن وزارة العمل ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير. 

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