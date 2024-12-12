ضبط 3 عناصر إجرامية لسرقة مدرسة وسيارة نقل ومتعلقات عامل دليفري

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – القليوبية - الدقهلية)، من ضبط 3 عناصر إجرامية لسرقة مدرسة بالطالبية وسيارة نقل بشبرا الخيمة، ومتعلقات عامل دليفرى فى منية النصر.

سرقة مدرسة وسيارة نقل ومتعلقات عامل دليفرى

فى دائرة مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط عنصر إجرامى، لارتكابه واقعة سرقة (4 شاشات تليفزيونية – جهاز حاسب آلى – 2 هاتف محمول – 3 أجهزة تجميع وتشغيل كاميرات المراقبة) من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وفى القليوبية؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لارتكابه واقعة سرقة (سيارة نقل "قلاب") أثناء توقفها بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب"المفتاح المصطنع"، وإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية (سائق – مقيم بمحافظة الشرقية) تم ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.



وفي دائرة مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة منية النصر، لارتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى) من عامل توصيل طلبات كرهًا عنه وتهديده بسلاح نارى عقب استدراجه هاتفيًا بزعم توصيل بعض الطلبات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – "فرد خرطوش، الهاتف المحمول" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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