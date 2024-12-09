المركز القومي للترجمة يصدر كتاب "اللعب والمهارات الاجتماعية"

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي كتاب "اللعب والمهارات الاجتماعية..لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد".

كتاب اللعب والمهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

الكتاب من تأليف مارجوري إتش. تشارلوب وروسل لانغ وماندي ريسبولي، وترجمة الدكتورة هبة محمود أبو النيل والدكتورة سحر حسن إبراهيم.

ويقدم هذا الكتاب للقراء المعلومات الصحيحة لفهم جيد لجوانب القصور الإجتماعية في اللعب والمهارات الإجتماعية، وتقديم الأبحاث ذات الصلة، وفهم أحدث إستراتيجيات التدخل وكيفية استخدام هذه الاستراتيجيات لتعليم المهارات الاجتماعية واللعب؛ ولذا فإنه يُعد كتابًا ممتعًا ومفيدًا وعمليًّا؛ فهو يتضمن السياق والأساس المنطقي لإثراء فهم القراء للمفاهيم المهمة المتعلقة بتعليم المهارات الاجتماعية واللعب للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

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