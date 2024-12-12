قطع المياه عن بعض المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قطع المياه عن المناطق الصناعية من (A1: A5)، نظرًا لأعمال الصيانة بخط المياه قطر 1000مم، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ3 عصر اليوم الخميس 12/12/2024، وحتى الساعة الـ4 عصر غدٍ الجمعة الموافق 13/12/2024.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أنه على الشركات والمصانع أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجلسة الخاصة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI، تحت عنوان "الإطار المؤسسي ومشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه والتحلية".

وأدار الجلسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد هيكل، مستشار بشركة أوراسكوم للإنشاءات، والمهندس نايف العريفي، مدير تنفيذ المشاريع بشركة الشراكات المائية السعودية (SWPC)، والسيد إسبن رينغن، الرئيس التنفيذي لشركة Oceanic Energy LLC من النرويج.

وتناولت الجلسة أهمية الإطار المؤسسي في إدارة موارد المياه وخدمات التحلية، ودور القطاع الخاص في تعزيز كفاءة تشغيل وإدارة هذه الخدمات. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية، وآليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مستدامة لتأمين خدمات المياه.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان خلال كلمته بدور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتطبيق أحدث التقنيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى التجارب الناجحة التي نفذتها الشركة القابضة بالتعاون مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والتحلية، والتي أسهمت في تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال.

وأكد رسلان أن الشركة القابضة تواصل جهودها لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية.

الجلسة اختتمت بمناقشات مثمرة حول أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الإطار المؤسسي في قطاع المياه، إضافة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد المائية.

كما شارك طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، والذي انعقد تحت شعار "المياه من أجل الغد"، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن مشاركة الطلاب تمثل فرصة هامة لتعريف الأجيال القادمة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وإعدادهم للانضمام لشركات المياه والصرف الصحي في المستقبل. كما استعرض الشيمي خلال كلمته إطلاق المنصة الجيومكانية بمشاركة فاعلة، بهدف تنفيذ إدارة ذكية ومستدامة لإنتاج وتنمية وتوزيع مياه الشرب.

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مشاركة طلاب المدارس الفنية في المعرض تعطيهم فرصة حقيقية للتعرف على المعدات والآلات المعروضة وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع.

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