الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بينها 6 بلدان عربية، قائمة الـ 20 دولة الأكثر معاناة في العالم

معاناة أطفال فى أحدى
معاناة أطفال فى أحدى الدول العربية، فيتو

كشف تقرير دولي حول الأوضاع الإنسانية في العالم أن 82 % من الأزمات الإنسانية العالمية توجد في 20 دولة بينها 6 دول عربية. 

4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم

وبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن 4 دول عربية تتصدر القائمة وتأتي بين الدول الـ6 الأكثر تضررا في العالم.

وبينما يتصدر السودان القائمة، فإن سوريا أصبحت ضمن الـ5 دول الأكثر تضررا لأول مرة منذ سنوات. 

ويقدر عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات إنسانية في العالم بـ305 ملايين يتركز معظمهم في 20 دولة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 11 في المئة من عدد سكان العالم. 

كما تعاني تلك الدول من عمليات التهجيرة، ويوجد بها 77 في المئة من المهجرين في العالم، إضافة إلى أنها مسؤولة عن 30 في المئة من حجم المعاناة الناتجة عن الفقر على مستوى العالم. 

وأورد التقرير قائمة الـ20 دولة بالترتيب كما يلي:

السودان، الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية)، ميانمار، سوريا، جنوب السودان، لبنان، بوركينا فاسو، هايتي، مالي، الصومال، أفغانستان، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، النيجر، نيجيريا، أوكرانيا، اليمن.

انقسام العالم إلى شطرين

وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.

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انقسام العالم إلى شطرين السودان الأوضاع الإنسانية في العالم سوريا عمليات التهجيرة الصومال اثيوبيا

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