عضو تصديرى الطباعة: التمويل الأخضر يدعم مشروعات متنوعة ضمن "الاقتصاد الدائري"

أكد أدهم الشاذلي، عضو المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف، أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد.

وأشار الشاذلي إلى أنه يجب أن تصبح جميع النفايات غذاء لعملية أخرى، إما منتجا ثانويًا أو موردا مسترجعًا لعملية صناعية أخرى، أو كموارد متجددة للطبيعة.

المساهمة في الاقتصاد الدائري

جاء ذلك خلال مشاركته جلسة نقاشية تحت عنوان "المساهمة في الاقتصاد الدائري.. البلاستيك أحادي الاستخدام والبدائل"، وشارك فى الجلسة كل من المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، وأدهم الشاذلي عضو المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف، أدارت الجلسة إيمان عبد المحسن، منسق المشروع الوطني، منظمة اليونيدو.

فعاليات معرض "باك بروسيس"

ويأتي ذلك ضمن فعاليات معرض "باك بروسيس" فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

التمويل الأخضر يدعم مجموعة متنوعة من المشاريع في إطار الاقتصاد الدائري

أاشار الى أن التمويل الأخضر يدعم مجموعة متنوعة من المشاريع في إطار الاقتصاد الدائري، مثل تطوير التقنيات البيئية النظيفة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم إعادة التدوير وإعادة التصنيع، ويتم تحقيق ذلك من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي توفر فوائد بيئية واجتماعية قابلة للقياس، مع ضمان العوائد المالية المستدامة للمستثمرين.

ويعد "التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري هما مفهومان حديثان نسبيًّا برزا في السنوات الاخيرة، يهدفان إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويتمحور التمويل الأخضر حول توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وتقنيات تساهم في حماية البيئة وتخفيف التأثير البيئي السلبي.

وعلى الجانب الآخر يعتمد الاقتصاد الدائري على تحويل الاقتصاد من نموذج خطي يعتمد على استهلاك الموارد الطبيعية إلى نموذج يعيد استخدام الموارد وإعادة تدويرها بشكل مستدام.

التوافق مع مفهوم التمويل الأخضر

وتتوافق فكرة الاقتصاد الدائري مع مفهوم التمويل الأخضر، حيث يهدف الاثنان إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية، ويعتبر التمويل الأخضر أداة رئيسية في تمويل وتحفيز الابتكارات والمشاريع البيئية والتكنولوجيات النظيفة التي تدعم الاقتصاد الدائري.

وأكد المشاركين في الجلسة النقاشية أن العالم يعيش حاليًّا على نموذج ما يسمى بالاقتصاد الدائري مع حالة من الشفافية وزيادة الثقة عبر سلاسل الإمداد العالمية التي تحفز على التحكم بشكل أكبر في الموارد.

وأشار إلى أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوجود سلاسل إمداد دائرية يتم عن طريقها اقتسام الأرباح بشكل عادل بين المجتمعات والمستهلكين وغيرهم، وعليه يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة وذلك في ظل عالم محدود الموارد، بمعنى أن النموذج الصناعي في استهلاك المنتج ثم التخلص منه يُعد نموذجًا اقتصاديًا غير مستدام، وذلك في ظل توجه عالمي لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.

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