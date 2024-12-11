الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ندوات تثقيفية بأخميم لتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية فى سوهاج

ندوة توعيه شباب
ندوة توعيه شباب

عقدت مبادرة " تحدث معه “ ندوات تثقيفية لتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية والأمور الحياتية وذلك ضمن اعمال لجنة السكان بأخميم بمحافظة سوهاج والذى ناقشة فيها موضوعات: تنظيم الاسرة – زواج القاصرات – الإدمان والتدخين – اختيار شريك الحياة – تربية الاطفال – قيمة العمل – المواطنة والانتماء والحقوق والواجبات بالوحدات المحلية لقرى نيدة والحواويش والكوله وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بأخميم بسوهاج.

وقال المهندس على محمد بهنس رئيس مركز ومدينة اخميم بسوهاج  ان ندوة اقيمت لتوعيه الشباب  على الادمان المحدرات بالاشتراك مع إدارة اوقاف أخميم والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ووحدة السكان بمركز ومدينة أخميم وبلغ عدد المستفيدين من الندوات 150 مستفيد.

 

حضر ندوة الدكتورالشيخ محمد خلف الله مدير إدارة أوقاف أخميم بسوهاج والشيخ أحمد الضبع والدكتورة فاطمة عيد مسئول تنظيم الاسرة بالإدارة الصحية بأخميم والقس يؤنس والقس اليشع حلمى ممثلا الكنيسة وطارق ممثل عن التربية والتعليم ومحسن ابو عوف سكرتير قرية نيدة وخيرى مختار رئيس قرية الحواويش وعادل شعراوى رئيس قرية الكوله.

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يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بنشر الوعى والتثقيف بين المواطنين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة بالمبادرات.

 

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