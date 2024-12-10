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رياضة

رينارد يضم لاعبا جديدا إلى قائمة منتخب السعودية استعدادا لكأس الخليج

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

 أعلن منتخب السعودية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن انضمام أحد العناصر الجديدة لقائمة الأخضر استعدادا لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي.

 

رينارد يضم عبدالإله هوساوي لقائمة السعودية بكأس الخليج 

 وأوضح منتخب السعودية، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قرر ضم اللاعب عبدالإله هوساوي، للقائمة المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة الرياضة.

وشارك هوساوي لاعب اتحاد جدة السعودي، مع فريقه في الموسم الجاري في 5 مباريات فقط، بواقع 3 في الدوري السعودي، ومباراتين فقط في كأس الملك، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

 

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا تدريبيا في العاصمة الرياض خلال الفترة بين 12 إلى 20 ديسمبر الجاري، قبل السفر إلى الكويت لخوض منافسات خليجي 26.

وتقام البطولة في الكويت بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ل"خليجي 26" ويبدأ مشواره بمواجهة البحرين، ثم يخوض المباراة الثانية أمام اليمن، ويختتم مشواره بدور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي "حامل اللقب".

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