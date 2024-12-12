رئيس القابضة للمياه يناقش فرص التعاون مع ممثلي الشركات بمعرض "أروادكس"

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة.

وتناولت الاجتماعات مناقشة سبل التعاون المستقبلية واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز قطاع المياه في مصر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، خلال تصريحاته، أهمية توطين الصناعة في مجال تكنولوجيا المياه والصرف الصحي كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاعتماد على التصنيع المحلي يساهم في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال المياه والصرف الصحي، مشددًا على أن التحول الرقمي يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشركة القابضة تعمل بشكل مستمر على تطبيق أنظمة إدارة وتشغيل تعتمد على التكنولوجيا الذكية، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وفي ختام لقاءاته، أعرب المهندس ممدوح رسلان، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العارضة في دعم تطوير قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاع الحكومي والخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأكد رئيس الشركة القابضة التزامها بتعزيز شراكاتها مع مختلف الأطراف، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تُعرض خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي.

مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه والتحلية

وشهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجلسة الخاصة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI، تحت عنوان "الإطار المؤسسي ومشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه والتحلية".

وأدار الجلسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد هيكل، مستشار بشركة أوراسكوم للإنشاءات، والمهندس نايف العريفي، مدير تنفيذ المشاريع بشركة الشراكات المائية السعودية (SWPC)، والسيد إسبن رينغن، الرئيس التنفيذي لشركة Oceanic Energy LLC من النرويج.

وتناولت الجلسة أهمية الإطار المؤسسي في إدارة موارد المياه وخدمات التحلية، ودور القطاع الخاص في تعزيز كفاءة تشغيل وإدارة هذه الخدمات. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية، وآليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مستدامة لتأمين خدمات المياه.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان خلال كلمته بدور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتطبيق أحدث التقنيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى التجارب الناجحة التي نفذتها الشركة القابضة بالتعاون مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والتحلية، والتي أسهمت في تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال.

وأكد رسلان أن الشركة القابضة تواصل جهودها لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية.

الجلسة اختتمت بمناقشات مثمرة حول أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الإطار المؤسسي في قطاع المياه، إضافة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد المائية.

فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات

كما شارك طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، والذي انعقد تحت شعار "المياه من أجل الغد"، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر ARWADEX لتحلية المياه في الدول العربية.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن مشاركة الطلاب تمثل فرصة هامة لتعريف الأجيال القادمة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وإعدادهم للانضمام لشركات المياه والصرف الصحي في المستقبل. كما استعرض الشيمي خلال كلمته إطلاق المنصة الجيومكانية بمشاركة فاعلة، بهدف تنفيذ إدارة ذكية ومستدامة لإنتاج وتنمية وتوزيع مياه الشرب.

وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن مشاركة طلاب المدارس الفنية في المعرض تعطيهم فرصة حقيقية للتعرف على المعدات والآلات المعروضة وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في القطاع.

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