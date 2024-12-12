مؤتمر الصحفيين ينظم جلسة عن حرية الصحافة الأحد المقبل

تنظم نقابة الصحفيين جلسة بعنوان "حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة"، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يُعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

حرية الصحافة والصحفيين

ويشارك في الجلسة جمال عبد الرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، والنائبة الصحفية أميرة العادلي.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت المقبل 14 ديسمبر بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين الأحد والاثنين المقبلين.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.

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