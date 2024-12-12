الخميس 12 ديسمبر 2024
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سياسة

مؤتمر الصحفيين يعقد جلسة عن سبل الإصلاح المالي للمؤسسات الصحفية الأحد المقبل

جلسة الإصلاح المالي
جلسة الإصلاح المالي في المؤسسات الصحفية، فيتو

تعقد بنقابة الصحفيين جلسة بعنوان "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية"، صباح الأحد المقبل، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الممتد حتى 16 ديسمبر الجاري.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين 

ويشارك في الجلسة كل من عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، وغالي محمد مجلس إدارة دار الهلال الأسبق، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، ومحمود الحضري، وتدير الجلسة الإعلامية لميس الحديدي.

برنامج المؤتمر العام السادس 

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

محاور المؤتمر العام السادس 

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

حفل افتتاح المؤتمر العام السادس 

وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت المقبل 14 ديسمبر بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين الأحد والاثنين المقبلين.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.

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المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحفيين

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