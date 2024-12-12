الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حماة الوطن يناقش انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي

حزب حماة الوطن،فيتو
حزب حماة الوطن،فيتو


 

نظم  حزب حماة الوطن، اليوم الخميس، الصالون السياسي حول مستجدات الأوضاع في سوريا، تحت عنوان “انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي”.

 

المشاركون فى صالون حماة الوطن 

 

 

جاء ذلك بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد للحزب، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتورة غادة البدوي، أمينة التدريب والتثقيف بالحزب.

وشارك في الصالون السياسي، اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكرى والمفكر الاستراتيجي، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتورة هند سلطان، رئيس اللجنة الاستشارية للتعاون الصيني بحزب حماة الوطن، مدرس العلاقات الدولية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كرم سعيد، نائب مدير تحرير مجلة الديمقراطية، الباحث في الشؤون الإقليمية، والدكتورة نهلة السباعي، الخبير الاقتصادي، خبير استشراف المستقبل.

 

محاور صالون حماة الوطن 

 

تناول الصالون السياسي من خلال المتحدثين تطورات الأحداث في سوريا منذ 2011، وصولا لما شهدته البلاد مؤخرا، فضلا عن محاولات التدخل الخارجية، وسعي بعض القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجنداتها ومصالحها.

وشهد الصالون السياسي لحزب حماة الوطن، تناول الدور البارز والمحوري لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الحلول السياسية للأزمة السورية، والتأكيد على وحدتها وسيادتها، وكذلك رفض أي محاولات التقسيم، أو التدخل في شؤونها، مع التمسك بالانتقال السلس والسلمي للسلطة، من خلال عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع داخل البلاد.

كما تناول المتحدثون، تأثير تطورات الأوضاع في سوريا، على المنطقة العربية بوجه خاص، وعلى العالم بشكل عام، لاسيما وأن انعكاساتها كانت على دول الجوار، خصوصا وأن سوريا تمثل أهمية بالغة للأمن القومي المصري والعربي، بما الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وخلال الصالون السياسي لحماة الوطن، تناول المشاركون، دور الصين، والتي ظهرت كقوة دولية فاعلة في النظام العالمي الجديد، وسعيها نحو اتباع نهج دبلوماسي متوازن تجاه الأزمة السورية، يجمع بين احترام سيادة الدول والبحث عن حلول سلمية تعزز الاستقرار الإقليمي.

وتناول صالون حماة الوطن، كذلك تشابك المصالح الدولية والإقليمية على الأراضي السورية، وتحديد الدور التركي الذي كان حاضرًا بقوة، خصوصا في التعامل مع بعض الملفات الحساسة مثل القضية الكردية ودورها في المراحل الانتقالية، بما يضمن تحقيق مصالحها.

ومن المقرر أن يستكمل حزب حماة الوطن، الأسبوع المقبل، مناقشة تداعيات الأزمة السورية، من خلال الصالون السياسي الثاني، والذي يضم مجموعة من الخبراء في الملفات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب حماة الوطن رئيس الحزب نواب الحزب الأزمة السورية الجولان

مواد متعلقة

الحرس الثوري الإيراني: أحداث سوريا حافز لتعزيز المقاومة

الجولاني: إسقاط الأسد أنقذ المنطقة من التقسيم ونعمل لبناء سوريا الجديدة

6 قيادات كبرى تنافس أبو محمد الجولاني على رئاسة سوريا.. رياض الأسعد أول من رفع السلاح ضد الأسد.. المالح والمسلط من أنصار الدولة المدنية.. والقعقاع وأبو خولة أبرز أعداء رئيس «تحرير الشام»

وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي يستقبل وفدًا من حزب حماة الوطن

الأكثر قراءة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

19717 طلبًا لتوفيق الأوضاع وتحصيل 2.4 مليار جنيه، رئيس الوزراء يُتابع حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

ترامب يكشف موقفه من احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية وسيناريو حل الدولتين

منوعات

المزيد

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

المزيد
الجريدة الرسمية