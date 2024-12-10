الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري: تصاعد الأوضاع الأمنية في المنطقة يهدد استقرار الدول العربية

الأوضاع في سوريا،
الأوضاع في سوريا، فيتو

قال اللواء هشام الدراجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأوضاع الأمنية في المنطقة تتصاعد، مما يشكل تهديدًا للوضع الأمني في العراق، لافتا إلى أن الوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام يؤدي إلى تداعيات خطيرة على جميع الدول العربية المجاورة لـ سوريا.

موقف عربي موحد في ظل الأوضاع السورية 

وأضاف الدراجي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من الضروري وجود موقف عربي موحد، لأن الأمن العربي واحد ومشترك بين جميع الدول، مشيرا إلى أن تداعيات الوضع الأمني في سوريا خطيرة على العراق، حيث تربطهما حدود طويلة تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، وقد عملت الحكومة العراقية على إنشاء خط حدودي قوي مع سوريا.

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استعدادات وتجهيزات الجيش العراقي 

وتابع: "وضعت العراق سواتر ترابية، وحفرت خنادق على الخط الحدودي، بالإضافة إلى إنشاء جدران خرسانية، واستخدام كاميرات مراقبة وطائرات استطلاع، كما عززت قوات حرس الحدود على الخط الحدودي الأول بقوات من الجيش العراقي وقوات من الحشد الشعبي، وأجرت عمليات استطلاع جوية نهارية وليلة لمراقبة الحدود، خاصة مع وجود تدخلات لقوات أجنبية تعمل داخل الأراضي السورية".

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