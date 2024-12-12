الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق بسبب تقصيره في أعمال الصيانة والأنشطة

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

 قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية مفاجئة شملت إداراتي شمال الجيزة والعجوزة، وذلك للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة في المهلة المحددة ومعالجة أي أوجه قصور.

إجراءات صارمة ومحاسبة المقصرين

وخلال الجولة، لاحظ وكيل الوزارة وجود بعض التقصير في بعض المدارس، مما دفعه لاتخاذ إجراءات حاسمة، شملت تحويل مدير مدرسة أم المؤمنين إلى الشئون القانونية للتحقيق بسبب عدم تنفيذه للتعليمات الخاصة بالصيانة والأنشطة.

 

وشدد وكيل الوزارة على أن التعليم لا يتحمل أي تقصير، وأن أي إخلال بواجبات العمل سيتم محاسبته عليه، مؤكدًا أن الالتزام هو العنوان الوحيد للمرحلة الحالية.

تكريم المتميزين بالجيزة

في المقابل، أشاد وكيل الوزارة بمدير مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية لالتزامه بتنفيذ التعليمات، وحث جميع المديرين على الاقتداء به.

رسالة واضحة من مدير تعليم الجيزة

ووجه وكيل الوزارة رسالة واضحة إلى جميع العاملين في قطاع التعليم، مؤكدًا أن القيادة مسؤولية وأمانة، وأن التقصير في أداء الواجب هو خيانة لهذه الأمانة.

أهم النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الجولة:

ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة.
أهمية الحفاظ على مستوى النظافة والصيانة بالمدارس.
تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية لتحسين مستوى الطلاب.
مكافحة الروتين والبيروقراطية.
تحسين بيئة العمل المدرسية. 

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