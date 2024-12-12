الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إدارة العمليات العسكرية بسوريا تحذر من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أصدرت إدارة العمليات العسكرية بسوريا بيانا أهابت فيه بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعن القيادة العامة بعدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات منعا للوقوع تحت طائلة المحاسبة.

أى عمل فردي لا يتوافق مع التعليمات سيواجه بكل حزم وصرامة

وأكدت إدارة العمليات العسكرية بسوريا، في بيان لها، أن أي تصرف فردي لا يتوافق مع هذه التعليمات، فهو لا يمثلها وستواجهه بكل حزم وصرامة ويُعرض صاحبه للمحاسبة والعقاب. 

وتشهد سوريا تطورات دراماتيكية منذ فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية. 

 

بتشكيل حكومة سورية جديدة

فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد. 

أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناءً على اعتبارات إنسانية".

بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا

وأكد الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما.

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إدارة العمليات العسكرية بسوريا حزم وصرامة دمشق

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