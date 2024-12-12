الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رفض إخبار مستشاريه خوفًا من الخيانة، تفاصيل اللحظات الأخيرة للأسد في سوريا قبل المغادرة (صور)

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

تظل رحلة مغادرة الرئيس السورى السابق بشار الأسد للأراضي السورية إلى روسيا، محل بحث لدى المتابعين خاصة اللحظات الأخيرة التى قضاها داخل دمشق قبل مغادرته إلى روسيا وطريقة وصوله إلى موسكو والشخصيات التى عاونته على ذلك من مستشاريه أو المقربين منه.

بشار الأسد فى قصر الرئاسة، فيتو 
بشار الأسد فى قصر الرئاسة، فيتو 

الدور الروسى فى تحديد خط سير الأسد إلى موسكو 

الرئيس السورى السابق بشار الأسد كان يخشى الخيانة من مستشاريه، ولعبت روسيا دورًا هامًا فى عملية نقله وتحديد خط سيره حتى وصل إلى موسكو بسلام.. كل هذه التفاصيل كشفت عنها وكالة بلومبرج الإخبارية نقلًا عن مصادر في الكرملين والتى قالت إن روسيا رتبت لمغادرة الأسد عبر قاعدة جوية روسية، مع تقدم المعارضة نحو دمشق.

وعرض الكرملين على بشار الأسد وعائلته ممرا آمنا إذا غادر على الفور بعدما علمت بالهجوم الخاطف الذى قادته هيئة تحرير الشام بقيادة الجولانى، وأشارت المصادر إلى أن موسكو قالت لـ الأسد “ستخسر هذا الهجوم ونخشى عليك بعدها ومن الممكن أن نوفر لك ممرًا”. 

كانت موسكو “تخشى على حليفها القديم، وأقنعته بأنه سيخسر الهجوم الخاطف الذي قادته هيئة تحرير الشام آمنا إذا غادر على الفور” وبالفعل استجاب الأسد للعرض الروسى.

بوتين وبشار، فيتو 
بوتين وبشار، فيتو 

طائرة خاصة تنقل الأسد لطائرة عسكرية 

وعن عملية مغادرته الأراضى السورية وخروجه من موسكو حتى وصل روسيا ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية فى تقرير لها أن الاستخبارات الروسية نسقت عملية المغادرة، حيث رحل الأسد إلى موسكو من قاعدة حميميم الجوية الروسية على الساحل السوري؛ وجاءت هذه الرحلة بعدما غادر الأسد دمشق على متن طائرة خاصة، من دون أن يخبر أيا من مستشاريه "خوفا من الخيانة".

طائرة خاصة، فيتو 
طائرة خاصة، فيتو 

وتوجهت طائرة الأسد إلى قاعدة حميميم، ومنها إلى موسكو على متن طائرة عسكرية روسية؛ حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

مستشارين بشار الأسد، فيتو 
مستشارو بشار الأسد، فيتو 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن الرئيس، فلاديمير بوتين، لا ينوي مقابلة الأسد في موسكو، إلا أنه رفض الإفصاح عن مكان وجود الرئيس السوري السابق. ولم تصدر موسكو أي تعليقات رسمية بعد حول انهيار حكم الأسد، الذي قيل إنه "أغضب بوتين".

طائرة عسكرية، فيتو 
طائرة عسكرية، فيتو 

منح الأسد وعائلته حق اللجوء السياسي 

وقال مصدر مقرب من الكرملين لـ"بلومبرج"، إن الرئيس الروسي "طلب معلومات عن سبب عدم استشراف الاستخبارات الروسية تهديد هيئة تحرير الشام لنظام الأسد في وقت أبكر".

عائلة بشار الأسد، فيتو 
عائلة بشار الأسد، فيتو 

وقد أفادت وسائل إعلام روسية بأن الأسد وعائلته تم منحهم حق اللجوء السياسي "بشروط إنسانية"، فيما ذكر الكرملين أن القرار جاء بأمر من بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن "أمن الأسد داخل روسيا يظهر أن الأخيرة تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي".

الجولانى داخل المسجد الأموى فى دمشق، فيتو 
الجولاني داخل المسجد الأموى فى دمشق، فيتو 

وأفاد تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، أن موسكو سحبت سفنها الحربية من القاعدة البحرية الروسية في طرطوس على الساحل السوري بعد خروج الأسد، بينما لم يسحب الجيش الروسي قواته بالكامل من سوريا بعد، فيما أشار عسكريون روس لـ"بلومبرج"، إلى أن سبب مساعدة روسيا للأسد "كان قائما على مخاوف بشأن قواعدها العسكرية في المنطقة، وهي القواعد الوحيدة للبلاد خارج الأراضي السوفيتية السابقة".

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