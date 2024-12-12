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خارج الحدود

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

يروج مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال فى المنطقة العازلة بسوريا، وزعم أن الانتشار في المنطقة العازلة مع سوريا "مؤقت".

وواصل نتنياهو أكاذيبه قائلا: "أدى انهيار النظام السوري إلى خلق فراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة التي أنشأها اتفاق فصل القوات عام 1974. لن تسمح إسرائيل للجماعات الجهادية بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بهجمات، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر. لهذا السبب دخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة، وسيطرت على مواقع استراتيجية قرب حدود إسرائيل".

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وادعى البيان أن: "هذا الانتشار مؤقت حتى يتم تشكيل قوة ملتزمة باتفاقية 1974 وضمان الأمن على حدودنا"، بينما لم يحدد مكتب رئيس حكومة الاحتلال موعدا لإعادة القوات التي انتشرت في المنطقة العازلة إلى مواقعها.

واستغلت إسرائيل الفراغ على حدودها مع سوريا بعد التطورات الأخيرة هناك، ودفعت بقوات عسكرية إلى المنطقة العازلة بين البلدين، وشنت غارات عنيفة على سوريا مستهدفة جيشها، ما أدى إلى فقدانه معظم قدراته العسكرية.

وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية. 

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فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".

وأكد الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما. 

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