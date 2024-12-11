الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

عودة كبيرة للاجئين السوريين من معبر المصنع الحدودي بلبنان

عودة اللاجئيين السوريين،
عودة اللاجئيين السوريين، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان يشهد كثافة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي السياق ذاته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، اليوم الأربعاء:" سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا".

رئيس الحكومة تصريف الأعمال السورية يتحدث عن إعادة ملايين اللاجئين

وأضاف البشير، في مقابلة بثتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية:" هدفنا إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين".

وتابع:" ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار وفقًا للقوانين السورية الحالية، وسنبقى في السلطة حتى مارس 2025".

واستطرد البشير: "أورثنا من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية ماليا".

تحديات إقتصادية في سوريا

وقال البشير:" لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئًا ولا عملة أجنبية لدينا، والتحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتًا ولكننا سننجح".

وفي السياق ذاته أكد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" أن الدول الأجنبية ليس لديها ما تخشاه من سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مضيفًا "مخاوفهم لا داعي لها".

وأضاف الجولاني أن "الخوف كان من وجود النظام السابق، والبلد يتجه نحو التنمية والإعمار، ويتجه نحو الاستقرار.. ستتم إعادة بناء البلاد".

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اللاجئيين السوريين بشار الأسد سوريا لبنان

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