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تحرير 24 محضر تمويني وغلق وإنذار لـ 7 مخابز مخالفة بالمنوفية

مخبز،فيتو
مخبز،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وبالتنسيق مع إدارتي التموين بمحافظة  المنوفية والصحة اليوم حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية.

متابعة دورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز 

وتم المرور علي عدد من مخابز القري وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية، وغلق ٤ مخابز وإنذار بالغلق لـ ٣ مخابز لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز.

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