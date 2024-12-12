مواصفات الإصدار التجريبي لواجهة سامسونج "One UI 7" وموعد الإطلاق الرسمي

كشفت سامسونج عن إطلاق الإصدار التجريبي العام من واجهة ‘One UI 7’ بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الإصدار التجريبي وموعد الإصدار الرسمي.

مواصفات الإصدار التجريبي

وترتكز واجهة سامسونج ‘One UI 7’ على أدوات ضمن منظومة ‘Galaxy AI’، تتضمن هذه الأدوات تقنيات كتابة تساعد على زيادة الإنتاجية، عبر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدمين تحديد النصوص مباشرة دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات مما يجعل المهام أكثر انسيابية.

كما تدعم الواجهة خصائص جديدة لتحسين أدوات الكتابة، مثل تلخيص المحتوى، والتدقيق الإملائي والنحوي، وتحويل الملاحظات تلقائيًا إلى نقاط مختصرة مع النسخ التلقائي للمكالمات، التي تدعم أكثر من 20 لغة.

وعند تفعيل تسجيل المكالمات، يتم نسخها تلقائيًا لتمكين المستخدم من الرجوع إليها لاحقًا دون الحاجة إلى تدوين ملاحظات يدويًا.

كما تأتي واجهة ‘One UI 7’ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إشعارات يعزز التواصل ويوفر وصولًا سهلًا مباشرة من شاشة القفل. ويشمل هذا التحديث خاصية ‘Now Bar’، التي تُبرز الأنشطة المرتبطة بميزات متعددة مثل المترجم، الموسيقى، التسجيل، وساعة التوقيت. ومن خلال تقديم وصول فوري للإشعارات المهمة، تُقلل ‘NowBar’ من الحاجة إلى فتح الجهاز باستمرار، ما يسمح بالتفاعل مع المعلومات حيث ستتوفر هذه الخاصية على أجهزة سلسلة ‘Galaxy S’ المقبلة.

وتعمل ‘One UI 7’ على تقليل التشويش البصري لتوفير تجربة مريحة تنسجم مع تفضيلات المستخدم الشخصية، كما تقدم تخصيصات متنوعة تشمل الشاشة الرئيسية، وعناصر واجهة المستخدم المُعاد تصميمها، بالإضافة إلى خيارات تخصيص للتطبيقات، وشاشة القفل.

وتشمل التحسينات أيضًا واجهة الكاميرا الجديدة التي أصبحت أكثر تنظيمًا وسهولة في الاستخدام، إذ تم ترتيب أزرار التحكم وأوضاع التصوير بشكل يسهل الوصول إليه، مما يتيح للمستخدمين العثور على الخصائص التي يحتاجونها ظ، مع تقديم رؤية أوضح للمحتوى أثناء التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات.

فيما تم تبسيط إعدادات التحكم اليدوي في أوضاع "Pro mode" و"Pro video mode"، مما يسهل التركيز على الصورة أو الفيديو الذي يتم التقاطه. كما تم إضافة خاصية جديدة للتحكم في التقريب أثناء التسجيل في وضع "Pro video mode"، تتيح ضبط سرعة التقريب لتحقيق انتقالات سلسة.

موعد الإصدار الرسمي

وسيتم إطلاق الإصدار الرسمي لـواجهة ‘One UI 7’ مع أجهزة سلسلة سامسونج ‘Galaxy S’ المقبلة، والتي ستتضمن خصائص إضافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسينات في وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز، من المتوقع أن يكون الإصدار متاحًا بدءًا من الربع الأول من عام 2025 كما أنه بالتزامن مع سياسة سامسونج الممتدة لتطوير نظام التشغيل، سيتم توزيع التحديث تدريجيًا على أجهزة ‘Galaxy’ الأخرى.

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