تشييع جثمان فتاة أشعل خطيبها النار بها في المنيا

شيع أهالي قرية الأشمونين التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا في أجواء من الحزن، جثمان الفتاة "دعاء. م"، التي توفيت بعد تعرضها لحروق خطيرة نتيجة اعتداء خطيبها عليها، حيث أشعل النيران بها قبل عدة أيام بسبب خلافات أسرية.

دعاء بنت الأشمونين في المنيا

وتوفيت "دعاء" داخل أحد المستشفيات في القاهرة، مما زاد من ألم أسرتها وأهالي قرية الأشمونين في المنيا، الذين اجتمعوا خلال مراسم دفنها في مقابر العائلة لتقديم واجب العزاء.

تفاصيل حادث فتاة المنيا

تعود تفاصيل الحادث إلى الثاني من ديسمبر الجاري، حين تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، بلاغًا عن قيام شاب في العقد الثالث من عمره بإشعال النيران في خطيبته، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث وجدت "دعاء" مصابة بحروق بالغة.

النيابة العامة في المنيا

وبعد نقلها إلى المستشفى، لم تتمكن من النجاة، مما دفع النيابة العامة في المنيا إلى فتح تحقيق في الحادثة، وتم تحرير محضر بالواقعة للبدء في الإجراءات القانونية اللازمة.

وتظل هذه الحادثة جرحًا عميقًا في نفوس أهالي قرية الأشمونين في ملوي، الذين يطالبون بالعدالة ويشددون على أهمية التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.