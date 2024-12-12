الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

إصابة 10 عمال إثر
إصابة 10 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي غربي المنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إصابة 10 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي غربي المنيا 

txt

جهاز مدينة المنيا الجديدة يحصل على 3 شهادات أيزو في مجالات مختلفة

txt

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

إصابة 10 عمال إثر انقلاب ربع نقل في المنيا 

txt

حوادث المنيا في 24 ساعة، غرق شاب وطفلين، مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حوادث مرورية

txt

إصابة 19 شخصًا فى حوادث متفرقة بالطريق الدائرى والاقليمى

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 10 أشخاص من عمال المزارع بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

نقل مصابي حادث الصحراوي لـ مستشفى المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إبلاغ إدارة المرور لإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة 10 عمال في المنيا انقلاب ربع نقل فى المنيا الصحراوي الغربي في المنيا انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا صحراوي صحراوي المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

مصرع أم ورضيعها وإصابة زوجها في تسرب غاز داخل منزلهم بالمنيا

تحرير 56 محضرًا تموينيا ًوضبط 3 أطنان دقيق وأغذية غير صالحة بالمنيا

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في المنيا

إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

3 طعنات، إصابة فتاة على يد والدها في المنيا

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظ المنيا يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول عاجلة

انتهاء تطوير مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بسمالوط في المنيا

الأكثر قراءة

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو (صور)

وافقت على مطلبين رئيسيين لأول مرة، حماس تبدي مرونة في موقفها من هدنة غزة

بيان عاجل من الداخلية والأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البطاطس تبدأ بـ 5 جنيهات وارتفاع الفلفل والليمون

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

الذهب ولع، زيادة غير متوقعة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

منوعات

المزيد

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

بكام هتشتري كيلو الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية