إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في المنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا شمال بوابة الرسوم أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص وهم مديحة محمد مصطفى 27 سنة، وعلى حسب الله علي، 72 سنة، وماريا عبد اللطيف إحسان، 70 سنة، وسيد أحمد سيد، 19 سنة، مقيمين بمحافظة أسيوط.

النيابة العامة

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة في المنيا لمباشرة التحقيقات.

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