ليلة الجمعة من الليالي العظيمة التي يرجي أن يستجاب فيها الدعاء،لأن صبيحتها هو يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، كما ورد بذلك العديد من الأحاديث، لذلك يحرص الكثيرون علي الدعاء ليلة الجمعة التماسا لبركة الدعاء في هذه الليلة من ناحية، ولأن الدعاء ذكر الله من ناحية أخرى.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة.

دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة

الدعاء للمريض

خير ما يستشفى به كتاب الله عز وجل، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة المعوذتين والفاتحة على المريض، وإن كان القرآن كله شفاء. كما قال الله عز وجل: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ [الإسراء:82].

إلا أن هذه السور أرجى في حصول المقصود إن شاء الله، وأما الأدعية من السنة فكثيرة منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا. رواه البخاري ومسلم.



وقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما اشتكى إليه وجعًا يجده في جسده فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثًا... وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.



وعن عائشة رضي اللَّه عنها: أَن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذا اشْتَكى الإِنْسانُ الشَّيءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قرْحةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بأُصْبُعِهِ هكَذا -وَوَضَعَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سبَّابتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا- وقال: بِسْمِ اللَّهِ، تُربَةُ أَرْضِنا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْن رَبِّنَا متفقٌ عَلَيْه

وعنها رضي اللَّه عنها: أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بيدِهِ اليُمْنى ويقولُ: اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا متفقٌ عَلَيْهِ.

وعن أَنسٍ رضي الله عنه أَنه قَالَ لِثابِتٍ رحمه اللَّه: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّه ﷺ؟ قَالَ: بَلى، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنتَ الشَّافي، لا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفاءً لا يُغادِر سَقَمًا رواه البخاري.

دعاء الشفاء كما ورد عن النبي

ورد عن رسول الله وهو: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

دعاء لشفاء الأهل

واستكمالا لصيغ دعاء للشفاء المختلفة، يمكن أن يردد الشخص دعاء الشفاء لأهله كالتالي:

- اللهم اشفِ والديّ وطهّر أجسادهما من كل ألم وتعب اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم اشفهما اللهم اجعل أجسادهما صابرة على البلاء اللهم أنت أعلم بحالهما مني ومن الأطباء لجأت إليك يا مجيب الدعاء ربي احفظهما وعافهما يا رحيم يا قدير يا رب العالمين.

- يا رب قد مس أبي وأمي الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفهما واعفُ عنهما واجعل مرضهما في ميزان حسناتهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير.

- اللهم اشفِ أبي الغالي وأمي الغالية شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا اللهم استودعتك إياهم فاحفظهما بحفظك يا أكرم الأكرمين.

- اللهم آجرهما في تعبهما واكتب لهما عافيةً تسري في أجسادهما يا رب العالمين.

دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة

دعاء للشفاء للأولاد

وهناك بعض الأدعية التي يمكن أن يرددها الأب والأم في حال مرض أحد من أولادهما وذلك لأن تعب الأبناء من الأمور التي تزعج الأهالي بشكل كبير منها:

- اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي أولادي وأذهب البأس عنهم يا ربّ النّاس، واشفِهم وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.

- يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

- اللهمّ ألبس أولادي ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

- يا رب العرش العظيم أسألك أن تشفي أولادي وسائر مرضى المسلمين.

- اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، واجبر من أنهكه الوجع والأنين، يا رب اشفي وعافي كل مريض يتألم.

- اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.

- اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.