الرعاية الصحية: إجراء 18 زراعة كلى بمركز 30 يونيو الدولي بنسب نجاح عالمية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصيلة زراعات الكلى بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، والتي بلغت 18 حالة لزراعة الكلى، وذلك منذ اعتماده كأول مركز يحصل على ترخيص زراعة الكُلى بإقليم القناة طبقًا للاشتراطات القياسية للجنة العليا لزراعة الأعضاء.

إجراء 210.000 جلسة غسيل كلوي

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، والتي قاربت مليون خدمة طبية خدمة منهم 10.500 عملية وتدخل جراحي تراوحت ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، فضلًا عن إجراء ما 210.000 جلسة غسيل كُلوي للمتعاملين مع خدمات المركز.

وأضاف البيان: يضم المركز أحدث التجهيزات العالمية، بما في ذلك 108 ماكينات غسيل كلوي و3 غرف عمليات بنظام الكبسولة المعتمد في كبرى المؤسسات الطبية عالميًا.

وتابع البيان: إن المركز يُعد منارة طبية متخصصة في علاج أمراض الكلى والمسالك، ويقدم حزمًا متكاملة من الخدمات العلاجية التي تتوافق مع أحدث البروتوكولات العالمية، مثل علاج الفشل الكلوي الحاد والمزمن، وأمراض حصى الكلى، والتهابات الكُلى، والغسيل الكلوي، كما يُوفر المركز فريقًا من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وفق أعلى معايير الجودة، فيما بلغت تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكُلوي بالمركز 30 مليون جنيه.

مركز 30 يونيو نموذج رائد في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن مركز 30 يونيو يُعد نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو أول مركز متخصص تابع للهيئة بإقليم القناة يحصل على الاعتماد القومي للمعايير الدولية GAHAR المعترف بها من منظمة ISQua العالمية، كما أكد أن المركز يمثل إضافة نوعية بخدماته، خاصة مع حصوله على ترخيص زراعة الكُلى، مما يعزز ثقة المتعاملين بالخدمات المقدمة ويؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشاد بمهارة وكفاءة الفريق الطبي متعدد التخصصات في برنامج زراعة الكُلى بالمركز، والذي نجح في إجراء عمليات زراعة كُلى بنسب نجاح عالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتوفير رعاية صحية متميزة للمرضى، ويُبرز التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متطورة تضاهي نظيراتها في كبرى المؤسسات العالمية.

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