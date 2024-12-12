أعلنت جامعة حلوان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة الفن يحارب الفساد والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، بالتعاون مع الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جامعة حلوان تعلن الفائزين في مسابقة الفن يحارب الفساد



من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الفن يعمل على محاربة الفساد بأشكاله المختلفة والظواهر الاجتماعية التي انتشرت في المجتمعات ويتغاضى عنها الجميع في ظل حساسيتها أو الجهل بها والآثار المترتبة عليها.

مسابقة الفن يحارب الفساد

وتفقد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعرض الطلابي لمسابقة الفن يحارب الفساد مؤكدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية الهادفة التي تزيد وعي الطلاب وتكسبهم الخبرات المختلفة في المجالات الفنية والأدبية والفنون التشكيلية وتعزيز الوعي لدى الطلاب بقضايا الفساد وتأثيرها على المجتمع.

وأشارت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أنه قد فاز بجائزة أفضل بوستر غير متخصص مناصفة بين الطالبة مريم ناجي ذكري كلية الآداب والطالبة زهراء محمد احمد كلية التمريض، والمركز الثاني جاء مناصفة بين الطالب محمد أحمد السيد كلية الهندسة بالمطرية والطالب وليد علاء المرسي كلية الهندسة بالمطرية، وجاء المركز الثالث مناصفة بين الطالبة ياسمين عاطف عبد الفتاح كلية الصيدلة والطالبة سلوى ناصح علي كلية الصيدلة.

وحصل على جائزة أفضل بوستر في الكليات المتخصصة المركز الأول الطالبة وصال علاء الدين مصطفى كلية الفنون التطبيقية، والمركز الثاني جاء مناصفة بين الطالب معتصم رضا خطاب كلية الفنون التطبيقية والطالبة شهد أحمد محمود كلية الفنون التطبيقية، المركز الثالث الطالبة حبيبة عمرو جودة من كلية التربية الفنية، والطالبة بسملة نصر الدين عبد العظيم كلية التربية الفنية.

أما في مسابقة الرسم فقد فازت الطالبة منى أحمد رمضان كلية التكنولوجيا والتعليم والطالب عمر عاطف كلية التربية الفنية، وجاء المركز الثاني مناصفة بين الطالبة رؤى محمد أحمد كلية الطب والطالبة شروق طارق كلية التربية الفنية، وجاء المركز الثالث مناصفة بين الطالبه ساره فرج منير من كلية التربية الفنية والطالبة آية محمد عبد المنعم من كلية التربية الفنية.

أما الفائزين بمسابقة الشعر فصحى أو عامية المركز الأول الطالب ماجد عبد الناصر، والمركز الثاني الطالبة رفيدة محمد عطيه، والمركز الثالث الطالب محمد فتحي محمد، والمركز الرابع الطالب أحمد عبد الناصر دسوقي.

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