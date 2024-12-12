الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يستضيف زد في كأس الرابطة بالظهور الأول لـ شوقي غريب

شوقي غريب
شوقي غريب

يحتضن ستاد غزل المحلة، اليوم الخميس، مباراة غزل المحلة وزد، في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

وتعتبر مباراة غزل المحلة وزد، هي أول مهمة رسمية لـ شوقي غريب، المدير الفني الجديد لغزل المحلة، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق بداية من الاثنين الماضي، خلفًا لأحمد عيد عبد الملك مدرب والذي رحل عن النادي بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري برباعية نظيفة.

ويتواجد غزل المحلة وزد في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي، المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

وكان فريق مودرن سبورت “فيوتشر سابقت” توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين، حيث تغلب في الأولى على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

تصريحات شوقي غريب

وكان الكابتن شوقي غريب تحدث خلال المؤتمر الصحفي بنادي غزل المحلة قائلا: أتمنى أن أرى جماهير غزل المحلة في ملعب المحلة ملعب الرعب كما يسمي، وهذا النادي عظيم بجماهيره ومجلس إدارته والإدارات التي تناوبت عليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف: وجودي في غزل المحلة لخلق كوادر تدريبية وتفيد النادي فيما بعد، وأسعد شيء بالنسبة لي أن أكون وسط أهلي وأسرتي اليوم، الذي يعد من أسعد أيام حياتي لوجودي في غزل المحلة.

وأكمل: لدي مشروع كبير لتطوير كل شيء داخل غزل المحلة، وبالأخص  لفريق كرة القدم وذلك كرد جميل لنادي غزل المحلة.

وزاد: هدفنا أن يعود ملعب المحلة يستقبل مباريات المنتخبات الوطنية، لأن المنتخبات تبحث عن جماهير تشجعها، وهذا هدف الادارة برئاسة وليد خليل ويجب أن ندعمه في هذا، لأن التطوير الذي يحدث في غزل المحلة الآن غير مسبوق.

وأكمل: “الفرق بين كوني لاعب ومدرب لغزل المحلة كبير، لأنني وأنا لاعب مسؤول عن نفسي، بينما وأنا الآن مدرب مسؤول عن مجموعة كبيرة، وبالطبع لم نفُز بكل المباريات أو نخسر كل اللقاءات لكن هدفنا هو إعادة اسم غزل المحلة مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية”.

وواصل: “الإنجازات التي حققتها مع المنتخبات يرجع فضلها في الأول والآخر إلى غزل المحلة، لأنه بيتي وتعلمت منه الكثير، ولم يعرض علي تولي تدريب الفريق سوى مرة واحدة عام 2011، ولم أرفض تولي المهمة لكن الأمور لم تكتمل من جانب إدارة الفريق حينها”.

وأضاف: "أقدم الشكر للكابتن أحمد عيد عبد الملك هو وجهاز بالكامل، وأشكر الجهاز الفني المؤقت بقيادة عصام محيسن على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وعقد نادي غزل المحلة مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضي لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني  شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة وزد غزل المحلة كأس رابطة الأندية المصرية شوقى غريب أحمد عيد عبد الملك كأس الرابطة

مواد متعلقة

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد في كأس الرابطة (فيديو)

غزل المحلة يخوض مرانه الأول تحت قيادة شوقي غريب استعدادا لمباراة زد (صور)

لدي مشروع كبير للتطوير، أبرز تصريحات شوقي غريب خلال مؤتمر إعلانه مدربا لغزل المحلة

الأكثر قراءة

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

منوعات

المزيد

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

المزيد

خدمات

المزيد

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية