لدي مشروع كبير للتطوير، أبرز تصريحات شوقي غريب خلال مؤتمر إعلانه مدربا لغزل المحلة

عبر شوقي غريب المدير الفني الجديد لنادي غزل المحلة عن سعادته بتولي مهمة زعيم الفلاحين خلفا للمدرب الراحل أحمد عيد عبد الملك، والذي رحل مؤخرا عن تدريب الفريق بعد الخسارة من الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي المقام بنادي غزل المحلة قائلا: أتمنى أن أرى جماهير غزل المحلة في ملعب المحلة ملعب الرعب كما يسمي، وهذا النادي عظيم بجماهيره ومجلس إدارته والإدارات التي تناوبت عليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف: وجودي في غزل المحلة لخلق كوادر تدريبية وتفيد النادي فيما بعد، وأسعد شيء بالنسبة لي أن أكون وسط أهلي وأسرتي اليوم، الذي يعد من أسعد أيام حياتي لوجودي في غزل المحلة.

وأكمل: لدي مشروع كبير لتطوير كل شيء داخل غزل المحلة، وبالأخص لفريق كرة القدم وذلك كرد جميل لنادي غزل المحلة.

وزاد: هدفنا أن يعود ملعب المحلة يستقبل مباريات المنتخبات الوطنية، لأن المنتخبات تبحث عن جماهير تشجعها، وهذا هدف الادارة برئاسة وليد خليل ويجب أن ندعمه في هذا، لأن التطوير الذي يحدث في غزل المحلة الآن غير مسبوق.

وأكمل: "الفرق بين كوني لاعب ومدرب لغزل المحلة كبير، لأنني وأنا لاعب مسؤول عن نفسي، بينما وأنا الآن مدرب مسؤول عن مجموعة كبيرة، وبالطبع لم نفُز بكل المباريات أو نخسر كل اللقاءات لكن هدفنا هو إعادة اسم غزل المحلة مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية.

وواصل: “الإنجازات التي حققتها مع المنتخبات يرجع فضلها في الأول والآخر إلى غزل المحلة، لأنه بيتي وتعلمت منه الكثير، ولم يعرض علي تولي تدريب الفريق سوى مرة واحدة عام 2011، ولم أرفض تولي المهمة لكن الأمور لم تكتمل من جانب إدارة الفريق حينها”.

وأضاف: "أقدم الشكر للكابتن أحمد عيد عبد الملك هو وجهاز بالكامل، وأشكر الجهاز الفني المؤقت بقيادة عصام محيسن على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وعقد نادي غزل المحلة مؤتمرا صحفيا اليوم، لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، الذي حل في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل، أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم بالاعتذار عن تدريب زعيم الفلاحين.

وكان غزل المحلة عين جهازا فنيا مؤقتا بقيادة عصام محيسن، لتولي أمور الفريق الفنية لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل أن يقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب.

غزل المحلة يقبل اعتذار أحمد عيد عبد الملك

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قد أعلن في بيان رسمي عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا لزعيم الفلاحين.

وتقدم مجلس الإدارة غزل المحلة في بيانه بالشكر لـ أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

أحمد عيد يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في تدريب المحلة

وتقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين، وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي".

وأكمل: “أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع”.

مشوار أحمد عيد مع المحلة في الدوري الممتاز

وقاد أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة في الدوري الممتاز في 4 لقاءات قبل أن يعتذر عن الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد رفقة زعيم الفلاحين علي حساب الجونة بهدف نظيف، بينما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، فيما خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 4-0.

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