على مدى 3 جلسات.. النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. «عقدة الخواجة» آخر الخلافات وحذفها من المضبطة.. ورئيس المجلس يؤكد استمرار الحوار

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على 3 جلسات انعقاد أيام “الأحد - الاثنين - الثلاثاء”، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وشهدت المناقشات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، جدلا واسعا وسجالا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أعلن النائب فريدى البياضى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه لمشروع القانون، موجها عددا من الانتقادات له، ومنها أنه يحد من صلاحيات المحامين لصالح النيابة.

وقال البياضى: "مشروع القانون جاء إرضاء للخواجة، ومع ذلك الخواجة مش هيرضى به"، مشيرا بذلك إلى المراجعة الدورية لحقوق الإنسان".

المراجعة الدورية لحقوق الإنسان

وبدوره عقب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: لم يحدث أبدا أن جاء على لسان أى أحد أننا نعمل مشروع قانون علشان المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ولذلك أعتب علي النائب أن يقول ذلك فى المضبطة دون تدقيق للمعلومة".

وأضاف: من يريد تعطيل مشروع القانون أو تشويهه نتيجة بعض الاتصالات أو المصالح الشخصية، فكنت أتمنى وجود أدلة.

وتابع: للأسف الإشكالية أن هناك من عندهم هاجس شديد من مأمور الضبط القضائى، ومشكلة نفسية مع النيابة العامة.

الوظيفة التشريعية والرقابية

وبدوره قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لابد من التفرقة بين الوظيفة التشريعية والرقابية، فالتشريعية غير مقبول فيها كلام عموم، بل يتم التقدم بنصوص للتعديل، وهذا هو الدور التشريعى.

واستعرض جبالى، جهود المجلس فى مناقشة مشروع القانون عبر عامين بحضور مختلف الجهات والفئات.

وطالب جبالى بحذف عبارة: "مشروع القانون جاء إرضاءا الخواجة" من مضبطة الجلسة.

وزير الشئون النيابية والقانونية

وأعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، تأييده لرئيس المجلس، قائلا: للاسف هذا القانون قرأ عنه أكثر مما قرأ منه، مضيفا: هناك تحفظات يتم إعلانها ليس لها نصوص القانون.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي جلسة سابقة، استعرض النائب محمد عبد العليم، داوود، عضو مجلس النواب، موقف نقابة الصحفيين المعارض لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بضرورة النظر في الملاحظات التي أبدتها النقابة لما لها من أهمية وطنية.

وفي هذا الصدد علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: أشكر النائب على إثارته الحديث بشأن ملاحظات نقابة الصحفيين، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موقف نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظاتهما، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليها.

اعتراضات الصحفيين على الإجراءات الجنائية

وأوضح رئيس النواب، أن التعديلات قامت اللجنة التشريعية بالرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

الرد على ملاحظات المنظمات كافة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.

وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.

وأكد محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، حيث صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول استقلال الوطن.

وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظاتهما.

وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نائبة: قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن

فيما أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.

وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

ولفتت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

وأكدت أن مشروع القانون الجديد يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.

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